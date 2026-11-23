MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

MEB Öğretmen Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci'nin yanı sıra bakanlık bürokratları, 81 ilden gelen öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında 81 ili temsilen 81 fidan dikimi yapıldı. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Anadolu'nun en uzak yerleşim yerlerinde en güç şartlar altında görev yapan öğretmenlerimiz gittikleri her yerde yeni bir okulun yeni bir hayatın kapısını açmışlardır. Çocukların dünyasına bilmenin imkanlarını taşımış, ailelerin ve toplumun geleceğine dokunmuş, eğitimin bir insanın ve bir milletin kaderini değiştirebileceğini göstermişlerdir. Çanakkale'den milli mücadeleye istiklal harbimize, Irak cephesinde şehit edilen muallim Abdülkerim'den Aybüke öğretmene, Necmettin öğretmenden Ayşenur öğretmene uzanan tarihsel çizgi, mensubu olmakla gurur duyduğum, onur duyduğum öğretmenlik mesleğinin bu topraklardaki anlamını bütün ağırlığıyla ortaya koymaktadır. Onların her biri farklı zamanlarda ve farklı şartlarda aynı hakikatin temsilcisi olmuşlardır. Bir milletin istikbali için insan yetiştirmek şartlar ne kadar ağırlaşsa ağırlaşsın bizim öğretmenlerimizin vazgeçmediği bir sorumluluktur. Şehit öğretmenlerimizin hatırası bu sebeple aileleri ve öğrencileriyle beraber bütün milletimizin ortak hafızasına aittir. Onların hayatları ve fedakarlıkları öğretmenlik mesleğinin tarihsel ve ahlaki sorumluluğunu gelecek kuşaklara aktaran birer emanet niteliğindedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı