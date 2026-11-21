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Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla vefat eden ve şehit olan öğretmenlerin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Reşadiye Camii'nde gerçekleştirilen programda, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı