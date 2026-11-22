Şırnak'ta meydana gelen silah kazasında Samsunlu Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu.

Şırnak 48. Hudut Tugayı Gülyazı Komutan Yardımcılığı 5. Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan Astsubay Çavuş Yalın Gergün, meydana gelen silah kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün için başsağlığı mesajı yayımladı. Vali Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin Samsunlu olduğunu belirterek ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi. Vali Tavlı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevli olduğu Şırnak 48. Hudut Tugayı Gülyazı Komutan Yardımcılığı 5. Hudut Tabur Komutanlığında silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Samsunlu hemşehrimiz İsth. Asb. Çvş. Yalın Gergün'e Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Şehit Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı, Şırnak'tan kalkacak askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı