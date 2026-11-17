Ümit Özdağ'dan Bosna Hersek'te şehit olan asker için başsağlığı mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bosna Hersek'te görev yaparken geçirdiği kaza sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ersin Sarıarslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bosna Hersek'te görev yaparken geçirdiği kaza sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ersin Sarıarslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özdağ, mesajında, "Bosna Hersek'te görev yapan askerimiz Uzman Çavuş Ersin Sarıarslan geçirdiği kaza sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA