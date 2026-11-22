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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak Şenoba'da silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Silah kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"

Kaynak: AA