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Şırnak'ta silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı, memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen törenle karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti İl Başkanı Mehmet Özdağ ile kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı, İl Müftüsü Yakup Pulat'ın yaptığı duanın ardından tören için hazırlanan cenaze aracına alındı.

Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün annesi Burcu Çelik'in umre ibadeti için kutsal topraklarda olduğu öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yalın Gergün için yarın Samsun Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki Samsun Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.

Kaynak: AA