(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve maarif davamız doğrultusunda sınıflarımızda gösterilen o büyük emeğin, sabrın ve özverinin izinde, eğitim ordumuz ile birlikte yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bilginin hızla arttığı çağımızda çocuklarımıza gerçeği aramayı, sabırla anlamayı ve vicdanla karar vermeyi öğreten öğretmenlerimiz, evlatlarımızın en kıymetli rehberleridir. Bir milletin istiklal iradesi, kendi geleceği hakkında düşünebilen ve doğru kararlar verebilen nesillerle kuvvet kazanır. Yeni nesli öğretmenlerin eseri olarak gören Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maarife verdiği tarihi ehemmiyetin temelinde de bu anlayış vardır.

Bakanlık olarak bizler de ?Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve maarif davamız doğrultusunda sınıflarımızda gösterilen o büyük emeğin, sabrın ve özverinin izinde, eğitim ordumuz ile birlikte yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Görev başındaki ve emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum."

Kaynak: ANKA