Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Ahmet Aykaç şehit Polis Memuru Ekrem Gebece ve Jandarma Er Halil İbrahim Atasagun'un ailelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve onların talep ile beklentilerini dinleyen Kaymakam Aykaç, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretler sırasında vatan uğruna canlarını feda eden şehitler Ekrem Gebece ve Halil İbrahim Atasagun, rahmet, şükran ve minnetle yad edildi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Aykaç'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı