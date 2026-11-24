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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Şehit öğretmenin vatan uğruna verdiği fedakarlık minnetle yad edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın kabri başında dua ederek anma ziyaretinde bulundu.

Ziyarette şehit öğretmenlerin fedakarlıklarının unutulmayacağı ve eğitim uğruna verilen emeklerin gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, "Vatanımızın geleceği olan nesilleri yetiştirmek uğruna canını feda eden aziz şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Eğitim şehitlerimizin hatırası daima yaşayacak, emanetleri nesilden nesile taşınacaktır. Şehidimiz Mustafa Karınca'nın ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı