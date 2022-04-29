Opel Haberleri - Opel Haber - Haberler

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Opel Haberleri

Opel haber, Opel son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Opel - Dün 22:47
Kartal'da 5 araç birbirine girdi... Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı

Kartal'da 5 araç birbirine girdi... Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı

Opel - Dün 10:24
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,9 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,9 azaldı

Opel - 27.04.2022
Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Opel - 27.04.2022
Diyarbakır'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Opel - 26.04.2022
Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Opel - 26.04.2022
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Opel - 24.04.2022
Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Opel - 21.04.2022
AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü

AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü

Opel - 20.04.2022
Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Opel - 20.04.2022
Otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Opel - 20.04.2022
Son dakika! Çekmeköy'de otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Çekmeköy'de otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Opel - 20.04.2022
TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Opel - 19.04.2022
Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Stellantis, Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Opel - 19.04.2022

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Opel ve Darmstadt Üniversitesi Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Opel ve Darmstadt Üniversitesi Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Opel - 18.04.2022
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Opel - 17.04.2022
Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: 2'si ağır 6 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: 2'si ağır 6 yaralı

Opel - 14.04.2022
Orta refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Orta refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Opel - 14.04.2022
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Opel - 13.04.2022
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Opel - 13.04.2022
D-100'de otomobil bariyere çarptı, karı-koca yaralandı

D-100'de otomobil bariyere çarptı, karı-koca yaralandı

Opel - 11.04.2022
Doğadan topladığı değerli taşlar geçim kaynağı oldu

Doğadan topladığı değerli taşlar geçim kaynağı oldu

Opel - 10.04.2022
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 7 finalist belli oldu

Opel - 10.04.2022
Opel ve Darmstadt Üniversitesi, Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Opel ve Darmstadt Üniversitesi, Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Opel - 06.04.2022
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Opel - 01.04.2022
Takla atan otomobil şarampole devrildi

Takla atan otomobil şarampole devrildi

Opel - 27.03.2022
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Opel - 26.03.2022
Son dakika haberleri... Tatvan'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Tatvan'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Opel - 26.03.2022
İki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Opel - 25.03.2022
Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Opel - 24.03.2022
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Opel - 24.03.2022
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Opel - 24.03.2022
Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Opel - 21.03.2022
Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı

Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı

Opel - 20.03.2022
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Opel - 20.03.2022
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Opel - 20.03.2022
Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı

Hurdaya dönen otomobilde sürücü sıkıştı, ekipler zamanla yarıştı

Opel - 20.03.2022
Son dakika haber... Tokat'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı

Son dakika haber... Tokat'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı

Opel - 19.03.2022
Opel'den mart ayı kampanyası

Opel'den mart ayı kampanyası

Opel - 19.03.2022
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Opel - 19.03.2022
AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti

AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş kaydetti

Opel - 17.03.2022
Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Opel - 17.03.2022
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Opel - 14.03.2022
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Opel - 13.03.2022
Kadın elinin değdiği yeni Astra yollara çıkmaya hazırlanıyor

Kadın elinin değdiği yeni Astra yollara çıkmaya hazırlanıyor

Opel - 09.03.2022
Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi

Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi

Opel - 08.03.2022
Otomobil satışı şubatta arttı

Otomobil satışı şubatta arttı

Opel - 07.03.2022
Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı

Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı

Opel - 07.03.2022
Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı

Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı

Opel - 06.03.2022
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

Opel - 06.03.2022
3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Opel - 05.03.2022
Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü

Otomobil takla attı, yaşlı çift ölümden döndü

Opel - 03.03.2022
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Opel - 01.03.2022
Son dakika haber... Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

Son dakika haber... Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü

Opel - 28.02.2022
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Opel - 28.02.2022
Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

Opel - 27.02.2022
Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a 'büyük ödül'

Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a "büyük ödül"

Opel - 26.02.2022
Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında

Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında

Opel - 23.02.2022
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

Opel - 23.02.2022
Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

Opel - 19.02.2022
AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde

AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde

Opel - 17.02.2022
Kazada ağır yaralanan genç, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan genç, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Opel - 12.02.2022
'Alamanya: Gurbet Türküleri' konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu

"Alamanya: Gurbet Türküleri" konseri, İş Sanat'ta seyirciyle buluştu

Opel - 11.02.2022
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Opel - 09.02.2022
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı

10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı

Opel - 09.02.2022
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Opel - 08.02.2022
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Opel - 06.02.2022
Son dakika haber... Hastane dönüşü hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Son dakika haber... Hastane dönüşü hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Opel - 05.02.2022
Son dakika haberi: Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Opel - 04.02.2022
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Opel - 04.02.2022
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Opel - 26.01.2022
Opel, 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' seçildi

Opel, "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi

Opel - 21.01.2022
Feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Opel - 20.01.2022
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor

Opel - 20.01.2022
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Opel - 18.01.2022
Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri

Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri

Opel - 15.01.2022
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

Opel - 13.01.2022
sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

Opel - 10.01.2022
Kadın sürücü trafik ışıklarını söküp götürdü

Kadın sürücü trafik ışıklarını söküp götürdü

Opel - 09.01.2022
Tokat'ta otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Opel - 08.01.2022
Kadın sürücü trafik ışıklarını söküp götürdü

Kadın sürücü trafik ışıklarını söküp götürdü

Opel - 08.01.2022
Dereye uçan minibüsteki sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Dereye uçan minibüsteki sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Opel - 08.01.2022
Opel, 2021 yılındaki 'en'lerini paylaştı

Opel, 2021 yılındaki "en"lerini paylaştı

Opel - 05.01.2022
Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi

Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi

Opel - 03.01.2022
Opel'in yeni nesil ticari aracı Vivaro-e HYDROGEN, ilk filo müşterisiyle buluşuyor

Opel'in yeni nesil ticari aracı Vivaro-e HYDROGEN, ilk filo müşterisiyle buluşuyor

Opel - 30.12.2021
İzmir'de otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü

İzmir'de otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü

Opel - 30.12.2021
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Opel - 29.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Opel - 27.12.2021
Yenilenen Opel Astra Sports Tourer yüzünü gösterdi

Yenilenen Opel Astra Sports Tourer yüzünü gösterdi

Opel - 25.12.2021
Son dakika haber | D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı

Son dakika haber | D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı

Opel - 25.12.2021
2021 Opel'in yılı oldu!

2021 Opel'in yılı oldu!

Opel - 25.12.2021
Yeni Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı

Yeni Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı

Opel - 25.12.2021
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Opel - 25.12.2021
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

Opel - 24.12.2021
Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Opel - 24.12.2021
Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

Opel - 23.12.2021
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Opel - 22.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Opel - 22.12.2021
Otomobil devi sahibinden müthiş araba

Otomobil devi sahibinden müthiş araba

Opel - 20.05.2015
Sahibinden satılık en uygun 2. el modeller

Sahibinden satılık en uygun 2. el modeller

Opel - 07.05.2015
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