Opel Haberleri - Opel Haber - Haberler

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Opel Haberleri
Opel haber, Opel son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Orta refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı
Opel - 14.04.2022
Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi
Opel - 08.03.2022
Kadıköy'de milyonlarca TL değerindeki otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı
Opel - 07.03.2022
Son dakika haber... Takla atan otomobil şarampole devrildi: Köy muhtarı ölümden döndü
Opel - 28.02.2022
Sıfır ve ikinci el araç pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler Rekabet Kurulunun karşısında
Opel - 23.02.2022
Son dakika haber... Hastane dönüşü hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Opel - 05.02.2022
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?
Opel - 22.12.2021