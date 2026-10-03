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Van Erciş'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Van'ın Erciş ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki Opel Astra marka otomobilin göğüs ve motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün haber vermesiyle gelen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü; otomobilde maddi zarar oluştu.

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobilin göğüs be motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Erciş şehir merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki 65 ADN 640 Opel Astra marka otomobilin göğüs ve motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü yol kenarında çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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