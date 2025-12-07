Defne'de otomobil alevlere teslim oldu
Defne ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan Opel marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan 31 AHC 82 plakalı Opel marka otomobilden alevler çıktığını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa