Opel Combo üretimi Bursa'ya taşınıyor

Alman üretici Opel, hafif ticari araç modeli Combo'nun üretimini Türkiye'ye taşıyor. Şirket, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Combo'yu Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretecek.

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, bu adımın stratejik olduğunu ve Türk mühendisliği ile Tofaş'ın üretim gücünü birleştirdiğini söyledi. Opel daha önce de Bursa'da Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerini üretmişti. Combo'nun eklenmesiyle tesisin kapasitesi ve yerlilik oranı artacak.

ODMD verilerine göre Opel, 2025'te Türkiye'de 27 bin 471 hafif ticari araç satarak segmentte üçüncü oldu. Bu satışların büyük kısmını oluşturan Combo, 15 bin 722 adet sattı. 2026'nın ilk yedi ayında ise 7 bin 779 adetlik satışla C-Combivan segmentinde yüzde 15 pazar payı elde etti. Yerli üretimle birlikte markanın rekabet gücünün artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi