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Kocaeli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın

Kocaeli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın
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İzmit ilçesinde park halindeki Opel marka otomobilde motor kısmından kaynaklanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta meydana geldi. 41 AOA 660 plakalı Opel marka otomobil, sokakta park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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