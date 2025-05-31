Opel'in Yeni Mokka GSE Rally Modeli Tanıtıldı

Opel'in Yeni Mokka GSE Rally Modeli Tanıtıldı
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Opel, yeni Mokka GSE Rally modelini ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nda tanıttı. Elektrikli ralli otomobillerinin geleceğine dair bir ön izlenim sunan bu prototip, güçlü performansı ve yenilikçi teknolojileri ile dikkat çekiyor.

Opel'in yeni Mokka GSE Rally modeli, ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nda tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv üreticisi Opel, yeni Mokka GSE Rally ile elektrikli ralli otomobillerinin gelecek versiyonlarına ilişkin bir ön izlenim sunuyor.

Modelin prototipi, Eindhoven kentinin ev sahipliği yaptığı ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nın son ayağı ELE Rallisi kapsamında sergilendi. Opel Motor Sporları servis parkını ziyaret edenler, Hollanda'da ilk kez bir rallide yer alan Mokka GSE Rally'nin prototipini yakından inceleme fırsatı buldu.

Opel'in seri üretim B-SUV modeli Mokka'nın karakteristik tasarımının yanı sıra yeni renkler, kokpit ve üst düzey teknolojilerle donatılan Mokka GSE Rally, 280 HP elektrikli güç çıkışı ve 345 nanometre torkuyla elektrikli ralli alanında geleceğin adımını temsil ediyor.

Önde sarı fren kaliperleri, arkada sarı jantlar ve diğer ralli tasarım detaylarına yer verilen modelin tavanında hava girişi, siyah kaputun üzerinde beyaz ve sarı harflerle "Mokka GSE RALLY" yazısı bulunuyor. Çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve yarış şanzımanı ise güçlendirilmiş tahrik milleri ve jant kapaklarıyla, güçlü bir tahrik sistemi sağlıyor.

Aracın şasisi ise hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Bilstein ralli süspansiyonu, ön akstaki güçlendirilmiş McPherson gergi kolları ve "uniball" bağlantılarının yanı sıra modifiye edilmiş yaylar ve amortisörlerle donatılan sert bir aksa sahip modelin Corsa Rally Elektrik'ten edinilen deneyimden yola çıkılan motor ve batarya yönetimine yönelik yazılım ayarı; maksimum verimlilik, rekabet koşullarında sürüş kabiliyeti ve performans sağlayacak şekilde tasarlandı. Seri üretim versiyondaki bataryada ise 54 kilovat saat depolama kapasitesi bulunuyor.

Mokka GSE Rally, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) yeni "eRally5 "düzenlemelerine göre geliştirildi. Opel Corsa Rally Electric'te olduğu gibi bu modelde de FIA sertifikalı güvenlik kafesi, 6 noktalı emniyet kemerlerine sahip ralli koltukları, özel batarya giydirmesi ve ek bir alt koruma yer alıyor. 400 voltluk sistem, "Master Alarm Göstergesi" tarafından sürekli izleniyor.

Modelde, yalıtımla ilgili olası bir sorun durumunda görsel ve sesli uyarı sistemi, arızayı bildiriyor. Çarpışma gibi ani bir yavaşlama durumunda, modelin gelişmiş sensör sistemi, bir saniyeden bile daha kısa bir sürede yüksek voltaj sistemini tamamen kapatıyor. Mokka GSE Rally'de elektrik iletkenliği olmayan söndürme maddesi içeren özel bir alev söndürme sistemine de yer veriliyor.

"Etkileyici bir performans sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Opel ve Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, dört yılı aşkın bir süredir Opel ve ADAC'ın elektrikli ralli dünyasında var olduğunu ve bu durumu heyecan verici bulduğunu belirtti.

Huettl, "Yeni Opel Mokka GSE Rally ile tamamen elektrikli yeni nesil ralli otomobilinin ilk adımlarını atıyoruz. Prototip, en güncel motor sporları teknolojisi sayesinde etkileyici bir performans ve bol miktarda güç sunuyor." ifadelerini kullandı.

Opel ve Vauxhall Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann ise Mokka GSE Rally'nin, Opel Motor Sporları hayranlarını heyecanlandıracak özelliklere sahip olduğuna değinerek, "Elektrikli ralli prototipi, GSE alt markamızın zengin motor sporları mirasına yakışır elektrikli heyecanlar ve üst düzey performans sunarak, bu yıl bir sonraki seviyeye ulaşacağını kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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