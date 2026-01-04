Gaziantep'te park halindeki araç kundaklandı

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki Opel marka otomobili yanıcı madde döküp ateşe vererek kundakladı. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Meydana gelen kundaklama olayında can kaybı olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP