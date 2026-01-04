Haberler

Gaziantep'te park halindeki araç kundaklandı

Gaziantep'te park halindeki araç kundaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Opel marka otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki Opel marka otomobili yanıcı madde döküp ateşe vererek kundakladı. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Meydana gelen kundaklama olayında can kaybı olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular