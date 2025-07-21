Çankırı'da Motoru Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Motoru Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'da seyir halindeki Opel marka otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda otomobil büyük hasar gördü ve inceleme başlatıldı.

Çankırı'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyir halindeki 06 BD 0206 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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