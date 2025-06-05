Mersin'de Trafik Kazası: Volkswagen Ters Döndü, Opel'in Tekerlekleri Koptu

Mersin'de Trafik Kazası: Volkswagen Ters Döndü, Opel'in Tekerlekleri Koptu
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında Volkswagen marka otomobil ters dönerken, Opel'in arka iki tekeri gövdeden ayrıldı. Sürücüler yara almadan kurtulurken bir yolcu yaralandı.

Kazada Volkswagen ters döndü, Opel'in 2 tekeri gövdeden ayrıldı

MERSİN - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan araçlardan biri ters döndü, diğerininin ise 2 tekeri birden araçtan ayrıldı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 33 AUJ 730 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 35 ASY 746 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Volkswagen marka araç ters dönerken, Opel marka otomobilin arka iki tekeri gövdeden ayrıldı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Araçlardan birinde yolcu konumunda bulunan bir kişi ise yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - 3.Sayfa
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