Opel CEO'su Florian Huettl'in Görev Süresi 3 Yıl Daha Uzatıldı

Opel Üst Yöneticisi ( Ceo ) Florian Huettl'in görev süresi 3 yıl süreyle uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, Haziran 2022'de CEO olarak göreve başlayan Huettl ile yola devam edecek. Bu kapsamda Opel Automobile GmbH denetim kurulu, 48 yaşındaki Huettl'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Son üç yıldır Opel ve Vauxhall markalarının başında bulunan Huettl, Aralık 2024'ten beri de Stellantis'in Almanya'daki faaliyetlerini yönetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu Başkanı ve İnsan Kaynakları, ESG, ICT ve Kurumsal Mirastan Sorumlu Xavier Chereau, Huettl'in, son üç yılda sergilediği performansla, geleneksel markaları geleceğe taşımak konusunda tutarlı bir lider olduğunu kanıtladığını belirtti.

Chereau, "Uluslararası pazarda gösterdiği üstün liderlik becerileri ve sektördeki deneyimi, onun bir uzman olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Florian'ın Opel, Vauxhall ve Alman Stellantis organizasyonunun gelişimine başarılı bir şekilde yön vermeyi sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.