Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Opel CEO'su Florian Huettl'in Görev Süresi 3 Yıl Daha Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opel, CEO Florian Huettl ile devam kararı aldı ve görev süresini 3 yıl uzattı. Huettl, geçmişte gösterdiği liderlik ve performansla markaların geleceğine yön vermeye devam edecek.

Opel Üst Yöneticisi ( Ceo ) Florian Huettl'in görev süresi 3 yıl süreyle uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, Haziran 2022'de CEO olarak göreve başlayan Huettl ile yola devam edecek. Bu kapsamda Opel Automobile GmbH denetim kurulu, 48 yaşındaki Huettl'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Son üç yıldır Opel ve Vauxhall markalarının başında bulunan Huettl, Aralık 2024'ten beri de Stellantis'in Almanya'daki faaliyetlerini yönetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu Başkanı ve İnsan Kaynakları, ESG, ICT ve Kurumsal Mirastan Sorumlu Xavier Chereau, Huettl'in, son üç yılda sergilediği performansla, geleneksel markaları geleceğe taşımak konusunda tutarlı bir lider olduğunu kanıtladığını belirtti.

Chereau, "Uluslararası pazarda gösterdiği üstün liderlik becerileri ve sektördeki deneyimi, onun bir uzman olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Florian'ın Opel, Vauxhall ve Alman Stellantis organizasyonunun gelişimine başarılı bir şekilde yön vermeyi sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.