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Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek
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Opel, 26 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de üretime dönmeye hazırlanıyor. Alman markanın hafif ticari modeli Combo'nun üretimini Bursa'ya taşıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş Fabrikası'nda üretilecek model, "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak.

Alman otomobil devi Opel, hafif ticari araç ailesinin en çok satan modeli olan Combo'nun üretimini Türkiye'ye taşıyor.

Model, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilmeye başlanacak. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Combo, bundan böyle “Made in Türkiye” etiketiyle asfalta çıkacak.

İKİ FARKLI MÜHENDİSLİK KÜLTÜRÜ BİR ARAYA GELECEK

Opel, Combo'nun üretim programına dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'deki yerli üretim hafif ticari araç ailesini genişletecek. Daha önce Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine de Bursa'da başlanmıştı.

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Türkiye'de tekrar üretime başlamanın marka açısından stratejik olduğu kadar duygusal bir anlam da taşıdığını belirtti. Yantaç, Combo'nun Türk mühendisliği ve Tofaş'ın üretim gücüyle Bursa'da hayat bulmasının iki farklı mühendislik kültürünü bir araya getirdiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yazıyorum gelseler de gelmeseler de Türkiye çok büyüyecek. Bölgenin tek söz sahibi olacak yakın zamanda...

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Haber YorumlarıDragoz:

Ona opel türkiyede üretime hazırlanıyor mu denir mevcut olan tesiste kendi amblemi ile araç siparişi vermiş daha öncede tofaş fiorino üretiyordu aynı araca citroen berlingo amblemi koyup satmışlardı ufak piyasa oyunları bunlar yenim tesismi kuracak ek işçi mi alacak ilave yan sanayi yatırımımı yapacak tabiki hayır dev türkiyeye dönüyor diye haber yapmakta tabi başka bir kafa

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Combo combi çok iyi bir araçtı, şimdi fiat ve citroen ve peugeot ile yarışacak

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Opel Alman dı ama artık Fransız oldu

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Fransız mallarıda iyidir ama o segmentte fiat en iyisi düzenli bakımla 500.000 km yi devirir

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