Türkiye'de En Çok Kullanılan Otomobiller Açıklandı
Türkiye'de otomobil sahipliği son yıllarda artış gösterdi. Ancak trafikteki araçların neredeyse üçte birini 21 yaş ve daha üstü modeller oluşturuyor. Bu da yeni otomobil satışlarının, pazardaki hakimiyetini korumakta zorlandığı gösteriyor. Yeni bir araştırma ise Türkiye'de en çok kullanılan otomobilleri gözler önüne serdi.
Türkiye'de en çok kullanılan otomobil Tofaş ailesi
Gazeteci Emre Özpeynirci, ülkemizde en fazla tercih edilen 10 otomobili inceledi. Listede ilk sırada yer alan Tofaş Şahin/Doğan/Kartal modelleri, 821 bin adetlik rakamla zirvede bulunuyor. İkinci sırada 628 bin satışla Toyota Corolla ve üçüncüde ise 553 bin satışla Renault R12-Toros yer alıyor.
Listede Renault markasının yoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. Buna göre Renault, ilk 10'daki beş aracı oluşturuyor. Megane, Clio, Symbol ve R9-Broadway gibi Renault modelleri listede üst sıralarda yer alıyor.
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Opel Astra, Ford Focus ve Fiat Egea gibi otomobiller de ülkemizde en çok tercih edilen araçlar arasında bulunuyor.
Tofaş Şahin/Doğan/Kartal – 820 bin 962
Toyota Corolla – 628 bin 137
Renault R12-Toros – 553 bin 164
Renault Megane – 538 bin 121
Renault Clio – 535 bin 718
Fiat Egea – 510 bin 676
Opel Astra – 448 bin 849
Ford Focus – 398 bin 781
Renault Symbol – 381 bin 708
Renault R9-Broadway – 351 bin 183
Ülkemizdeki toplam 15,2 milyonluk otomobil sayısının yaklaşık yüzde 28'i, 21 yaşın üzerindeki modellerden oluşuyor. Gelecek yıllarda da bu modellerin talep görmeye devam edeceği ve pazarın çoğunluğunu oluşturacağı düşünülüyor.