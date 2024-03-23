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Türkiye'de En Çok Kullanılan Otomobiller Açıklandı

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Türkiye'de otomobil sahipliği son yıllarda artış gösterdi. Ancak trafikteki araçların neredeyse üçte birini 21 yaş ve daha üstü modeller oluşturuyor. Bu da yeni otomobil satışlarının, pazardaki hakimiyetini korumakta zorlandığı gösteriyor. Yeni bir araştırma ise Türkiye'de en çok kullanılan otomobilleri gözler önüne serdi.

Türkiye'de en çok kullanılan otomobil Tofaş ailesi

Gazeteci Emre Özpeynirci, ülkemizde en fazla tercih edilen 10 otomobili inceledi. Listede ilk sırada yer alan Tofaş Şahin/Doğan/Kartal modelleri, 821 bin adetlik rakamla zirvede bulunuyor. İkinci sırada 628 bin satışla Toyota Corolla ve üçüncüde ise 553 bin satışla Renault R12-Toros yer alıyor.

Listede Renault markasının yoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. Buna göre Renault, ilk 10'daki beş aracı oluşturuyor. Megane, Clio, Symbol ve R9-Broadway gibi Renault modelleri listede üst sıralarda yer alıyor.

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Opel Astra, Ford Focus ve Fiat Egea gibi otomobiller de ülkemizde en çok tercih edilen araçlar arasında bulunuyor.

Tofaş Şahin/Doğan/Kartal – 820 bin 962

Toyota Corolla – 628 bin 137

Renault R12-Toros – 553 bin 164

Renault Megane – 538 bin 121

Renault Clio – 535 bin 718

Fiat Egea – 510 bin 676

Opel Astra – 448 bin 849

Ford Focus – 398 bin 781

Renault Symbol – 381 bin 708

Renault R9-Broadway – 351 bin 183

Ülkemizdeki toplam 15,2 milyonluk otomobil sayısının yaklaşık yüzde 28'i, 21 yaşın üzerindeki modellerden oluşuyor. Gelecek yıllarda da bu modellerin talep görmeye devam edeceği ve pazarın çoğunluğunu oluşturacağı düşünülüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Fiat Egea Türkiye Renault Megane Astra Tofaş Ford Opel Trafik Otomobil Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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