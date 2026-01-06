Stellantis Brüksel Otomobil Fuarı'na 62 farklı araçla katılacak

Stellantis, 11 markaya ait 62 aracıyla Brüksel Otomobil Fuarı'na katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek fuarın 300 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Fuara, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, FIAT & Abarth, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel, Maserati, Peugeot ve ticari araçlar için Stellantis Pro One olmak üzere 11 markasıyla katılacak şirket, 5 bin 200 metrekarelik standında 62 araç sergileyecek.

Stellantis, geniş kapsamlı katılımıyla kentsel mikromobiliteden yük taşımacılığına kadar her türlü mobilite ihtiyacına yanıt verebilme yetkinliğini ortaya koyacak.

Süregelen büyümesini ve ürün gamındaki sürekli yenilenmeyi vurgulamak amacıyla Stellantis, fuar kapsamında yeni Opel Astra'nın ve Peugeot 408'in dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Şirket, bu tanıtımların yanı sıra Leapmotor'un en yeni modeli olan tamamen elektrikli B03X'in, Yeni Fiat QUBO L'in ve Fiat Professional TRIS'in de Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

Bu yeni modellere ek olarak Stellantis konsept otomobillerde de geçmişten gelen deneyimi geleceğin mobilitesine yönelik cesur adımlarla buluşturan Citroen Elo ve Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo'yu sergileyecek.

Elektrikli tek koltuklu DS E-TENSE FE25 fuarda yer alacak

Şirket ayrıca, Alfa Romeo'da yeni bir ürün tanıtım döngüsünün habercisi niteliğinde özel bir ön gösterim sunarken, yeni Tonale de Belçika pazarındaki ilk gösterimini gerçekleştirecek.

DS Automobiles, en yeni ürün tanıtımları olan DS N°4 ve DS N°8'i sergilemenin yanı sıra, DS Performance yarış departmanını da onurlandıracak. Bu kapsamda, elektrikli tek koltuklu DS E-TENSE FE25 fuarda yer alacak, DS Performance Line Limited Edition sergilenecek ve 9 Ocak'ta markanın basın toplantısı sırasında özel bir tasarımın tanıtımını gerçekleştirilecek.

Jeep cephesinde de Avenger Black Edition ilk kez görücüye çıkarken, yeni Compass 4xe küresel halka açık ilk gösterimini Avrupa için Wagoneer S ile birlikte gerçekleştirecek.

Lancia ise markanın yeniden doğuşunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan ve WRC2 kategorisi için Lancia Corse HF tarafından geliştirilen ralli otomobili Ypsilon HF Integrale'in bir otomobil fuarındaki ilk gösterimiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Maserati, İtalyan lüksünü, kişiselleştirmeyi ve elektrifikasyonu ön plana çıkaran özel seçilmiş ürün gamıyla sahnenin merkezinde yer alacak. Bu kapsamda, yeni MCPURA Cielo, GranCabrio, yüzde 100 elektrikli Grecale Folgore ile Benelüks bölgesinde ilk kez tanıtılacak Grecale Lumina Blu özel serisi bulunuyor.

2026 Brüksel Otomobil Fuarı, açılış gününde Yılın Otomobili (Car of the Year-COTY) ödülünün kazananının, uluslararası otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri tarafından açıklanacak olması nedeniyle Stellantis için ayrıca özel bir önem taşıyor.

Bu yıl Stellantis, kendi segmentlerinde hızlı bir büyüme kaydeden Citroen C5 Aircross ve Fiat Grande Panda olmak üzere iki modeliyle yedi finalist arasında yer alıyor.