Opel yeni Astra modelini tanıttı

Opel, Astra modelinin yenilenen versiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, modelin yenilenen versiyonunun prömiyerini, ocak ayındaki Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını yansıtıyor. Yeni modelin keskinleşen hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ve aydınlatmalı Opel Vizor'un modern yorumu, aracın tasarımsal karakterini ortaya koyuyor.

Yeni Astra'nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay, Opel'in yenilikçi ruhunun da bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Logodan başlayan bu ışık şeritleri, farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla yeni jant tasarımları ve lansman rengi olan "Kult Sarı", "Kontur Beyaz" gibi metalik renkler, opsiyonel siyah tavanla birleşerek güçlü bir duruş sergiliyor.

Modelin iç mekanında daha net bir kokpit ve ergonomik detaylar dikkati çekiyor. Giriş seviyesinden itibaren standart olan Intelli-Seat koltuklar uzun yol konforu sunuyor.

GS donanımında AGR onaylı ısıtmalı koltuklar ise ReNewKnit kaplamalarıyla üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir özelliği taşıyor.

Pratiklikten ödün vermeyen hatchback modelde 1339 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar "40: 20: 40" oranında katlanabiliyor, böylece her yolculuk için esnek çözümler sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Yeni Opel Astra, her zamankinden daha keskin, modern ve sürdürülebilir. Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu gibi yeniliklerle C hatchback sınıfında çıtayı yükseltiyoruz." değerlendirmesini yaptı.