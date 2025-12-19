Haberler

Opel yeni Astra modelini tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Opel, Astra modelinin yeni versiyonunu tanıtarak, Brüksel Otomobil Fuarı'nda prömiyerini gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni model, modern tasarımı ve sürdürülebilir özellikleriyle dikkat çekiyor.

Opel, Astra modelinin yenilenen versiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, modelin yenilenen versiyonunun prömiyerini, ocak ayındaki Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını yansıtıyor. Yeni modelin keskinleşen hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ve aydınlatmalı Opel Vizor'un modern yorumu, aracın tasarımsal karakterini ortaya koyuyor.

Yeni Astra'nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay, Opel'in yenilikçi ruhunun da bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Logodan başlayan bu ışık şeritleri, farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla yeni jant tasarımları ve lansman rengi olan "Kult Sarı", "Kontur Beyaz" gibi metalik renkler, opsiyonel siyah tavanla birleşerek güçlü bir duruş sergiliyor.

Modelin iç mekanında daha net bir kokpit ve ergonomik detaylar dikkati çekiyor. Giriş seviyesinden itibaren standart olan Intelli-Seat koltuklar uzun yol konforu sunuyor.

GS donanımında AGR onaylı ısıtmalı koltuklar ise ReNewKnit kaplamalarıyla üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir özelliği taşıyor.

Pratiklikten ödün vermeyen hatchback modelde 1339 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar "40: 20: 40" oranında katlanabiliyor, böylece her yolculuk için esnek çözümler sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Yeni Opel Astra, her zamankinden daha keskin, modern ve sürdürülebilir. Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu gibi yeniliklerle C hatchback sınıfında çıtayı yükseltiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title