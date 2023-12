Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik: Daha Uzun Menzil, Konfor ve Güvenlik

Tek şarjla daha uzun menzil sunabilen yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, konfor ve optimum güvenlik seviyesiyle Opel'in en gelişmiş teknolojilerini bir arada sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yeni Opel Combo Elektrik'teki; elektrikle etkinleşen güneş koruması ve çok yönlü baş üstü saklama alanlarına sahip panoramik tavan, yolculara konforlu seyahat deneyimi sunuyor. Toplamda 27 adet saklama alanıyla 186 litreye varan geniş depolama alanı, seyahat veya günlük eşyalar için kullanıcıya geniş bir alan sunuyor. Opel'in hayatı kolaylaştıran pratik yeniliklerinden biri olan ve bagaj kapağından bağımsız olarak açılan arka cam, kargo alanına pratik erişim imkanı sunuyor.

Opel'in yüksek teknolojiyle donatılmış elektrikli motoruyla güçlendirilen yeni Combo Elektrik, tamamen elektrikli yapısıyla uzun seyahatleri verimli ve çevreci bir deneyim haline getiriyor. Zemin altında konumlandırılan 50 kWh boyutundaki batarya, yolcu ve bagaj bölmesinde kullanım pratikliği ve ek hacim sağlıyor. WLTP'ye göre tek bir şarjla 330 kliometreye kadar yol kat edebilen Combo Elektrik, maksimum verimlilik ve düşük tüketimi ile öne çıkıyor. Isı pompası, bataryayı koruyarak Combo Elektrik'in bir önceki nesle göre 50 kilometre daha fazla menzil sunmasına katkı sağlıyor.

Yeni Combo Elektrik, 100kW/136 HP güç ve 260 Nm tork ile performans beklentilerini iyi bir şekilde karşılıyor. 135km/s maksimum hıza uluşabilen Opel Combo Elektrik, sürüş gereksinimlerine bağlı olarak Eco, Normal ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu arasında seçim imkanı sağlıyor. Opel'in sürdürebilir mobilite yaklaşımı, Combo Elektrik'in rejeneratif enerji kazanım sistemi sayesinde bir kez daha kendini gösteriyor. Enerji açısından verimli bir sürüş sağlaması amaçlanan Combo Elektrik, direksiyon arkasında yer alan kulakçıklar sayesinde üç farklı enerji kazanım seviyesi sunabiliyor. Böylece sürüş esnasında harcanan enerjinin bir kısmı rejeneratif frenleme teknolojisiyle geri kazanılabiliyor. En üst düzey verimlilik sunması için geliştirilen 50 kWh boyutundaki batarya, 7,4 kW entegre şarj cihazıyla 100 kW'a kadar hızlı şarj sistemini destekliyor. Combo Elektrik, yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 80'ine kadar şarj olabiliyor.

18 farklı ileri teknoloji sürüş destek sistemi

Combo, tarihinde ilk kez uyarlanabilir, karşıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırmayan IntelliLux LED Matrix farlar ile donatılıyor. IntelliLux LED Matrix far sistemi, her bir aydınlatmada 7 adet olmak üzere toplamda 14 LED hücresiyle, karanlık yol koşullarında yoldaki diğer kullanıcıların gözlerini kamaştırmadan en iyi şekilde yolun aydınlatılmasını sağlıyor. Zafira Elektrik de sürücüye en iyi görüş alanını sağlayan Full LED far teknolojisiyle donatılıyor.

Yeni Combo Elektrik ve Zafira Elektrik üst düzey güvenlik donanımlarıyla her yol koşulunda maksimum güveni sunuyor. Her biri toplamda 18 adede kadar ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemleri, her iki modelde de yer alıyor. Hız Sabitleme Sistemi, Yüksek Çözünürlüklü 180 Derece Geri Görüş Kamerası ve her yol koşulunda en üst düzey yol tutuşu sunmayı vadeden Intelli-Grip teknolojisi bunlardan bazıları.

Eğim-iniş kontrolüne sahip Intelli-Grip teknolojisi kar, çamur veya kum gibi zorlu yüzeylerde yol tutuş sağlıyor. Ön ve arka sensörler ile Yan Koruma ve Kör Nokta Uyarısı gibi işlevler manevra yapmayı kolaylaştırırken, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşareti Tespit Sistemi, Şerit Koruma Özelliği ile Şerit İhlali Uyarı Sistemi ve Aktif Acil Frenleme Sistemi ile Ön Çarpışma İkazı gibi çok sayıda gelişmiş güvenlik teknolojisi sunuluyor.

Yeniden tasarlanan ergonomik kokpit ile her iki modelde de güvenlik ve konfor daha da artırıldı. Yeni kokpit, Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Cockpit platformunu kullanıyor. 10 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, diğer birçok içeriğin yanı sıra en önemli görevleri "Hey Opel" özelliğiyle de yönetebiliyor. Bunun dışında kullanıcılar, uyumlu akıllı telefonları ile Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden Opel'in gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor; telefonlarını yine kablosuz olarak şarj edilebiliyorlar.

Yeni Zafira Elektrik

Tamamen elektrikli Zafira 75 kWh batarya ile sunuluyor. Daha da geliştirilen 75 kWh kapasiteli üst düzey verimli batarya, WLTP verilerine göre 350 kilometreye kadar menzil sunuyor. Opel, Zafira Elektrik'te yer alan rejeneratif frenleme özelliği sayesinde verimliliği daha da artıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasında yer alan kulakçıklarla ayarlanabilen üç farklı enerji geri kazanım modu, Zarifa Elektrik'in şehir içi kullanımlarında çok daha verimli olmasını sağlıyor. Zafira Elektrik, 7,4 kW entegre şarj cihazı kullanılarak alternatif akımla hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. 75 kWh batarya, 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda 45 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor.

Zafira Elektrik, 100 kW/136 HP elektromotorla yollara çıkıyor. İlk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork değeri ile tamamen emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan Zafira Elektrik, 130 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Combo Elektrik'te olduğu gibi Zafira Elektrik'te de her sürüş ihtiyacına yönelik Normal, Eco ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor.