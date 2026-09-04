Eylül Ayında Sıfır Otomobilde İndirim Fırsatları

Sıfır otomobil pazarındaki durgunluk nedeniyle markalar ve bayiler eylül ayına özel indirim kampanyaları başlattı. Döviz kurlarındaki yükselişe rağmen bazı markalar fiyatlarını güncellerken, bayiler stokları eritmek için kendi karlarından fedakarlık ederek büyük indirimler uyguluyor.

Eylül ayına ait güncel fiyat listelerinde Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6, 1 milyon 444 bin lira ile en uygun model oldu. Bunu Fiat Egea Easy 1.6 Manuel, Dacia Yeni Sandero ve KIA Picanto takip etti. Elektrikli modellerde Citroen e-C3 1 milyon 600 bin liradan başlarken, Peugeot E-208, Ford Puma Gen-E ve Alfa Romeo Junior gibi modeller de listede yer aldı.

Yerli otomobil Togg T10X V1 RWD 1 milyon 909 bin 48 liradan satışa sunulurken, Toyota Corolla, Renault Clio, Skoda Fabia ve Honda Jazz gibi hibrit ve benzinli modellerin fiyatları da açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi