Adıyaman'da Takla Atan Otomobil 50 Metre Sürüklendi: 1 Yaralı
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan Opel marka otomobil takla attı ve yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi: 1 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında Numan Alan (18), idaresindeki 02 AT 380 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil daha sonra ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Numan Alan yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.