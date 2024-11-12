Erzurum'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzurum'un Uzundere ilçesi Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne seyir halinde olan 07 CNJ 39 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 çocuk ve sürücü olan anne yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM