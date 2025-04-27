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Hatay'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

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Hatay'ın Payas ilçesindeki bir sitede park halindeki Opel marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Park halindeki otomobilde korkutan yangın

HATAY - Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında yaşandı. Park halinde bulunan Opel marka otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan gelirken bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, park halindeki diğer araçlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta maddi hasar oluştu. Otomobilin alevlere teslim olduğu esnada yaşanan korku dolu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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