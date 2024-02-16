Opel Aracında Montaj Hatası: 100 Bin TL Değer Kaybı

Eskişehirli Mertcan Gülhan, 985 bin TL ödeyerek sıfır kilometre aldığı aracında, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğundan 100 bin TL değer kaybı oluştu. Daha da bozulmasın diye otomobili kullanamayan Gülhan, Opel markasından yeni araç ya da değer kaybını talep ederken, firmanın bu isteği reddetmesi üzerine adli işlem başlattı.

Eskişehir'de yaşayan Mertcan Gülhan, İstanbul'a giderek Opel Corsa GS model 2024 model bir hatchback araç aldı. Aracını showroomdan 985 bin TL ödeme yaparak satın alan Gülhan, Eskişehir'e geldiğinde kaportadaki çiziklerden dolayı Opel yetkili servisine, daha sonra da Experix Kurumsal Oto Ekspertiz'e gitti. Burada aracı inceleyen uzmanlar, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğunu tespit edildiğini aktardı. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, yapılan detaylı incelmelerde ise aracın kapı, bagaj kısmı ve stop farı kısımlarında çizgi hatları ile montaj hatasından dolayı uyuşmazlık olduğunu araç sahibi Mertcan Gülhan'a bildirdi. Aracında mevcut sorunların sök-tak yapılarak giderilebileceğini söyleyen Temizyürek, otomobilde 100 bin TL'ye yakın bir değer kaybının oluşacağının altını çizdi.

Çıkan hata ve sorunlardan dolayı şaşkına dönen talihsiz araç sahibi, Opel Türkiye'yle iletişime geçerek araç değişimi veya sorunların giderilip değer kaybını talep etti. Yetkililerden, hataları kabul etmesine rağmen aracı değiştirme veya değer kaybı ödenme işlemlerinin yapılmayacağını duyan Mertcan Gülhan ikinci bir şok daha geçirdi. Birikim yaparak aldığı aracın hatalı çıkması nedeniyle Opel Türkiye ve gerekli yerlere adli işlem başlatan Gülhan, bu süreçte aracın daha çok bozulmaması için garajda sakladığını belirtti. Birikim yaparak aldığı araca adli işlemden dolayı bayiden aldığı aracı kullanamayan vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi isterken, araç alacak olanlara ise eksper yaptırmayı önerdi.

"İşlem yapılarak sorunların giderileceğini belirttiler"

Aldığı sıfır kilometre araç hatalı çıkan Mertcan Gülhan, "Opel Corsa GS paket donanımlı bir araç aldık İstanbul'dan, Nev Otomotiv'den. Bu aracı ocak ayının 20'sinde teslim aldık. Araçtaki bazı çiziklerden dolayı Eskişehir'deki yetkili servisinde inceleme talep ettik. Opel Türkiye de buna istinaden aracı aldığımızdan sonraki hafta içerisinde bir araçta inceleme yaptı. Bu incelemede, aracın 4 kapısı ve bagaj kapısıyla alakalı fabrikasyon hatalarının olduğunu ve bunlarla alakalı işlem yapılması gerektiğini belirttiler. Bununla alakalı da araçta sonradan 3 tane daha eksper yaptırdık bu bilgi verildikten sonra bize. Bu 3 eksperde de aynı şekilde aracın fabrikasyon kapılarında, bagaj kapağında hatalar olduğunu ve bununla alakalı bu kapılarda ve bagaj kapağında gerekirse sök-tak işlem yapılması gerektiğini söylediler. Opel Türkiye'yle biz iletişime geçtikten sonra fabrikasyon hataların yetkili serviste söktük yapılarak ya da işlem yapılarak giderileceğini belirttiler ben de sıfır araçta hiçbir işlem yapılmasını istemediğimi belirttim. Buna istinaden sadece bu şekilde yardımcı olabileceğini söylediler" dedi.

"Hataları kabul ediyorlar, ama değişimi kabul etmiyorlar"

Yeni hatasız bir aracı Opel Türkiye'den talep ettiklerini fakat isteklerinin reddedildiğini belirten Gülhan, şöyle devam etti;

"Biz aracın değişimini talep ettik Opel Türkiye'den. Ama bunu hiçbir şekilde Opel Türkiye kabul etmiyor. Araçtaki fabrikasyon hataları Opel Yetkili Servisi'nde tespit edildi ve bunu kabul etmelerine rağmen araçta hiçbir işlem yapmıyorlar şu anda. Şu an zaten yasal olarak yasal bir arabuluculuk süreci başlattık. Bu süreçte mağdur olan biziz. Araçla alakalı bir sorun oluşmaması için kullanamıyoruz. ve bu bunun dışında da maddi, manevi olarak yıpranmış durumdayız. Sürekli ekspere götürdüğümüz araca bilemiyoruz. Araç için 985 bin TL ödeme yaptık. Eksper yaptırdığımız yerdeki ustaların verdiği bilgilere istinaden söylüyorum 100 bin lirayla 200 bin TL arası bir değer kaybı olacağı söz konusu."

"100 bin TL civarında bir değer kaybı söz konusu"

Araçtaki hatalar hakkında Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, "Genel itibariyle aracın kaporta aksamıyla ilgili montaj hataları var. Aracın kapı kısımları, bagaj kısmı, arka stop kısımları bunlardaki çizgi hatlarında montaj hatasından dolayı uyuşmazlık var. Boyasında dalgalanmalar var, boya hataları mevcut araçta. İç kısımda da plastik bakalit yine montajla ilgili veyahut diğer aşamalarda, nakliye aşamasında oluşan deformeler var. Sağ taraftaki ön direğin bakalitinde kırılmalar olmuş, plastik aksamlarında deformeler var. Açıkçası bununla 100 bin TL civarında bir değer kaybı söz konusu olur. Ondan da ziyade sıfır bir araç alan kimse aracını hatalı bir şekilde almak istemez. Yoksa piyasada 50 bin TL ucuza 10 bin-20 bin kilometrede araçları da herkes temin edebiliyor. 50 bin-100 bin TL fiyat farkını verip 15 bin kilometrede araba almak yerine vatandaş showrooma gidip sıfır araç alıyorsa, bunun da karşılığını almak zorunda, verilmesi zorunda" dedi.

"Sıfır araç da olsa muhakkak bir ekspertiz kontrolünü tavsiye ederim"

Pandemi döneminden sonra hatalı araçların arttığına değinen Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, eksper kontrolü konusunda ise şu sözlere yer verdi;

"Özellikle pandemi döneminden sonra sıfır araç girişleri ve satışlarıyla ilgili sistem eskisine göre çok daha değişti. Araç temin etmekte çok zorlandık. Bu süreçte bantlarda üretimler hızlandırıldı bu da üretim hatalarına sebebiyet vermeye başladı. Araç sıfır dahi olsa yurdumuza girerken gümrük kontrollerini de bununla ilgili aracın kaporta veyahut mekanik kontrolleri yapılmıyor. Showroomdan teslim aldığınızda da herhangi bir kontrolü yapmadığınız zaman teslim aldığınız ürünü olduğu gibi kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Sıfır araç da olsa muhakkak bir ekspertiz kontrolünü tavsiye ederim. Hem mekanikl hem elektronik hem kaporta ile ilgili bu tarz kontrollerinin olması alıcıyı da satıcıyı da daha güvenli bir ticaretin içine sokacaktır." - ESKİŞEHİR