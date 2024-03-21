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Tuzla'da park halindeki araç alev alev yandı

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Tuzla'da park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla'da otoparkta park halinde bulunan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sularında, Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi, Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan 41 APH 968 plakalı Opel marka araçta çıktı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında otomobil alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının diğer araçlara sirayet etmesini engelledi. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tuzla Opel 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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