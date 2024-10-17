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Bartın'da Feci Kaza: İki Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

Bartın'da Feci Kaza: İki Araç Çarpıştı, 6 Yaralı
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Bartın'da meydana gelen kazada, Zonguldak'tan gelen bir Opel Astra ile Bartın'dan seyr eden bir Tofaş Kartal çarpıştı. Kazada her iki araç da büyük hasar gördü ve toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada araç ikiye bölündü. Her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın İstikametine seyir eden 06 DMD 934 plakalı Opel astra marka otomobil ile Bartın istikametinden seyir eden ve Toptancılar Sitesi'ne doğru seyir eden Tofaş Kartal marka otomobil ile çarpıştı. Toptancılar sitesi kavşağında meydana gelen feci kazada, Kartal model araç ortadan ikiye bölünürken, her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. polis ekipleri tarafından sakinleştirilen yaralı yakınları, hastaneye geçmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Adeta savaş alanını andıran yola, araçlardaki giysi, yemek ve malzemeler ile araç parçaları savruldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan feci kazayı gören bir kişi ise, olayı anlatarak, karayoluna trafik ışıkları konulmasını istedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri alırken, kazanın ardından yolda bir süre kontrollü bir şekilde ulaşımın sağlandı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Otomobil Güvenlik 3-sayfa Tofaş Astra Olay Opel

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