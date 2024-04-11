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Opel Frontera: Yeni elektrikli SUV modeli tanıtıldı

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Stellantis, Alfa Romeo'dan Opel'e kadar birçok markasıyla hem Avrupa hem de dünyada konuşulacak yeni elektrikli modellerini tanıttı. Opel tarafında ise geniş iç hacme sahip elektrikli SUV almayı düşünenlerin seçenekleri arasına girecek yeni bir model geldi. İşte yeni Opel Frontera tasarımı ve özellikleri…

Opel Frontera özellikleri

Opel tarafından tanıtılan SUV modeli Frontera, tamamen elektrikli ve 48 Volt hibrit şeklinde iki farklı motor seçeneği sunuyor. Bu otomobil yeni Şimşek logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımı ile sağlam bir duruş sergiliyor.

İç mekanda bizleri çift geniş ekran, ergonomik ön koltuklar ve akıllı saklama alanı çözümleri karşılıyor. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktaları gibi teknolojik özelliklerle birlikte geliyor. Fakat dikkatleri asıl çeken şey haberin başında da belirttiğimiz gibi sunmuş olduğu geniş iç hacim. Öyle ki tam 1600 litreye varan bagaj hacmi ve tavan rayları ile ek bagaj imkanı sunuluyor.

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Opel CEO'su Florian Huettl'a göre Frontera kendine güvenen tasarımı, ferahlığı ve akıllı çözümleri ile kullanıcıları etkileyecek. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımına uygun olan bu otomobil, tamamen elektrikli versiyonuyla da gelecek.

Araç içinde iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve tamamen dijital Pure Panel kokpit yer alıyor. Intelli-Seat özelliğine sahip olan ön koltuklar da uzun yolculuklarda konforlu seyahati amaçlıyor.

Araç içi kablosuz şarj ünitesi ve USB bağlantı noktaları, mobil cihazların kolay şarj edilmesini sağlıyor. Arka koltuklar dik konumdayken 460 litre olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar artıyor. Ayrıca Arka koltuklar 40/60 oranında bölünebilir ve ikinci kademe yükleme zemini standart olarak sunuluyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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