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Karaman'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Karaman'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Karaman'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Karaman'da Alişahane Mahallesi'ndeki kavşakta motosiklet ile Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (28) idaresindeki 34 L 5010 plakalı motosiklet ile R.Y. yönetimindeki 70 EA 471 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardında araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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