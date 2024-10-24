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Malatya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı

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Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, G.K. yönetimindeki Opel marka otomobil ile O.A. yönetimindeki Fiat marka otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyreden G.K. idaresindeki 44 ACF 907 plakalı Opel marka otomobil ile O.A. yönetimindeki 44 NV 178 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Kazada, G.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Malatya Ankara Kaza Fiat Opel

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