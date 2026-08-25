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Opel Corsa'nın Yeni Nesli 2028'e Ertelendi: Tamamen Elektrikli Olacak

Opel Corsa'nın Yeni Nesli 2028'e Ertelendi: Tamamen Elektrikli Olacak
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Opel, en çok satan modeli Corsa'nın yeni nesil lansmanını 2028 yılına erteledi. Modelin tamamen elektrikli altyapıya geçeceği planlanıyor ve 25 bin euro civarındaki fiyatıyla elektrikli araç pazarında rekabetçi bir konum hedefliyor.

Opel, en çok satan modeli Corsa'nın yeni nesil lansmanını 2028 yılına erteledi. Bu karar, modelin tamamen elektrikli altyapıya geçeceği planlarıyla birlikte geldi.

Yeni Corsa, 25 bin euro civarındaki fiyat etiketiyle pazarda dikkat çekmeyi hedefliyor. Bu fiyat, elektrikli araç segmentinde rekabetçi bir konum sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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