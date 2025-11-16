Haberler

Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Opel Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi önünde park halindeki Opel marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta Opel marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Devlet Hastanesi acil servisi önünde park halindeki Opel marka otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

