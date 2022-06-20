Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Türkiye'nin en sevilen sunucularından olan Müge Anlı, canlı yayında evleneceği müjdesini verdi. Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı'nın evlilik kararı Twitter'a damga vurdu. Ünlü sunucuyla ilgili esprili paylaşımlar okuyanları kırıp geçiriyor.

Yıllardır kariyeri dışında özel hayatıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın bugünkü programında evleneceğini açıklaması sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter'da gündem olan evlilik müjdesinin ardından sosyal medya kullanıcıları yüzlerce esprili paylaşımda bulundu. İşte gülmekten karnınıza ağrı girecek o paylaşımlar;

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı Twitter Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title