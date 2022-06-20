Müge Anlı'nın evlilik haberi Twitter'a bomba gibi düştü! Paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Türkiye'nin en sevilen sunucularından olan Müge Anlı, canlı yayında evleneceği müjdesini verdi. Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı'nın evlilik kararı Twitter'a damga vurdu. Ünlü sunucuyla ilgili esprili paylaşımlar okuyanları kırıp geçiriyor.
Yıllardır kariyeri dışında özel hayatıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın bugünkü programında evleneceğini açıklaması sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter'da gündem olan evlilik müjdesinin ardından sosyal medya kullanıcıları yüzlerce esprili paylaşımda bulundu. İşte gülmekten karnınıza ağrı girecek o paylaşımlar;