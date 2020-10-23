TWİTTER HABERLERİ

Twitter - 23.10.2020
Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen baskını şiddetle kınadığını bildirdi.
Twitter - 23.10.2020
Afrika Birliği, Libyalı tarafları ateşkes anlaşmasına saygı duymaya çağırdı
Muhammed, Twitter hesabından, Libya'daki ateşkes kararıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Twitter - 23.10.2020
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak
Twitter - 23.10.2020
Son dakika politika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı Açıklaması
Twitter - 23.10.2020
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Van depremi" paylaşımı Açıklaması
Kurum, Twitter hesabından Van depreminin 9.
Twitter - 23.10.2020
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Twitter - 23.10.2020
Gine'de cumhurbaşkanlığı yarışını Alpha Conde önde götürüyor
Twitter'dan açıklama yapan Diallo da evinin bulunduğu bölgedeki tüm yolların güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını ve "evinde kıpırdayamaz halde" beklediğini ifade etmişti.
Twitter - 23.10.2020
Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Satın alma sahiplen" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeğin fotoğraflarına yer verdi.
Twitter - 23.10.2020
Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesine Şırnak da talip oldu
Diyarbakır da talepte bulunmuştu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dün Twitter hesabından, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor.
Twitter - 23.10.2020
Kayseri'deki terör saldırısı davasının firari sanık sayısı, PKK'lı Tekiner'in yakalanmasıyla bire düştü
"Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Porsipi.
Twitter - 23.10.2020
Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la "Afrika'nın BMGK'da daimi temsil" hakkını görüştü
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunni, BM 75.
Twitter - 23.10.2020
Son dakika haber! İran'dan ABD yaptırımlarına karşı hamle: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi yaptırım listesine alındı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a karşı atılan adımlar cevapsız kalmayacaktır.
Twitter - 23.10.2020
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Van depremi" açıklaması Açıklaması
Twitter - 23.10.2020
THY birinci sıraya yükseldi
KORANAVİRÜS nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya alan ve 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlayan Türk Hava Yolları, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilirine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, " Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.
Twitter - 23.10.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'dan "çalışmaya devam" mesajı
Takımının deplasmanda 4-1 kazandığı Sparta Prag karşılaşmasında "hat-trick" yapan Yusuf, Twitter hesabından, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım.
Twitter - 23.10.2020
"Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" 29-30 Ekim'de yapılacak
Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim, araştırmaların, sigara içenlerde Kovid enfeksiyonuna yakalanma riskinin hem daha yüksek olduğunu hem daha ağır geçtiğini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu risk ne kadar yüksektir? Sigarayı nasıl bırakabiliriz? Virüs, hastaların büyük kısmında akciğerde zatürreye sebep olmaktadır. Bu zatürre her zaman tehlikeli midir? KOAH ve astım hastaları risk altında mıdır? Kullandıkları ilaçlar riski artırır mı? Dünya pandemiyi nasıl yenebilir? Akciğer filmi ve tomografi ile ne kadar ışın alıyoruz? Dezenfektanlar ve iç ortam havası ne kadar sağlıklı? Grip ve zatürre aşıları kime, ne zaman yapılmalıdır? Dünyadaki aşı çalışmaları hangi aşamadadır? Hava kirliliğinin Kovid-19 yayılımına etkisi olabilir mi? İşyerlerinde pandemi için hangi önlemleri almak gerekir? Bu ve daha birçok önemli konu için herkesi kongremizi izlemeye davet ediyoruz. Kongremizin tüm programına www.halkicinakcigerhastaliklari.com adresinden ulaşılabilir." İki gün sürecek kongre Türk Toraks Derneğinin sosyal medya hesaplarından (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) 29-30 Ekim'de saat 12.
Twitter - 23.10.2020
E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti
Gül, Twitter hesabından "e-duruşma" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Twitter - 23.10.2020
STM'nin "CTF" yarışması online yapılacak
Önceki yıllarda ilk üçe giren takımların ödüllendirildiği CTF'te bu yıl, 5 takım ödüllendirilecek. 31 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde, birinci gelen takım 30 bin TL, ikinci takım 25 Bin TL, üçüncü takım 20 bin TL, dördüncü takım 10 bin TL, beşinci takım ise 5 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Başvuruların hala sürdüğü CTF etkinliğine katılım için gerekli bilgiler ve etkinlik detayları, STM'nin sosyal medya hesaplarından ve etkinliğin twitter hesabı @StmCTF hesabı üzerinden duyuruluyor.
Twitter - 23.10.2020
Son dakika haberleri... MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı. "
Twitter - 23.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Milli Günü'nü kutladı
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik ortağımız Macaristan'ın Milli Günü'nü en içten duygularla kutluyorum.
Twitter - 23.10.2020
İstanbul'da Kovid-19 "tanılı/temaslı" 31 bin 503 kişi denetlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki paylaşımında, İstanbul'da 22 Ekim'de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.
Twitter - 23.10.2020
Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak. TCMB'den yapılan duyuruya göre, yılın 4. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Twitter - 23.10.2020
ABD'den İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ve iki Hizbullah yetkilisine yaptırım
Twitter - 23.10.2020
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu
Twitter - 23.10.2020
Pelosi: Teşvik görüşmeleri olumlu gelişmeseydi sürdürmezdik
Ulusal kamuoyu yoklamalarında Demokrat parti başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan ve daha fazla canlandırma çağrısında bulunan Başkan Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, Pelosi'yi kabul edilebilir bir uzlaşma sağlamaya isteksiz olmakla suçlamıştı.
Twitter - 23.10.2020
Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ekim'de kent genelinde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere fabrika, işletme ve tesislerle servis araçlarına yönelik denetim yapıldığını ve söz konusu denetimlerde 473 personelin görev aldığını belirtti.
Twitter - 23.10.2020
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurduğu belirtildi.
Twitter - 23.10.2020
Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Venezuela Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 753'e çıktı.
Twitter - 23.10.2020
22 Ekim 2020 Haberleri
22 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Twitter - 23.10.2020
Muvafakatname ve vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak.
Twitter - 23.10.2020
Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li Demokrat senatöre "insan hakları" tepkisi
Büyükelçi Kılıç, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Demokrat Senatör Schumer'in Twitter'da yaptığı açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.
Twitter - 22.10.2020
Son dakika haberleri | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum
Twitter - 22.10.2020
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
Twitter - 22.10.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı Açıklaması
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı.
Twitter - 23.10.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
Twitter - 22.10.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Sudan Başbakanı Hamduk görüştü
Trump'ın 335 milyon dolar şartı ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.