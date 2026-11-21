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Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentinde yaşanan olay kan dondurdu. Yoğun bakım doktorunun, yanlışlıkla hayatını kaybettiğini bildirdiği 73 yaşındaki kadın hastanın morgda yeniden yaşam belirtisi göstermesinin ardından, iddiaya göre hatasını örtbas etmek için kadına ölümcül dozda ilaç enjekte ettiği öne sürüldü. Olaydan yaklaşık 11 ay sonra gözaltına alınan doktor tutuklandı.

HASTAYI YANLIŞLIKLA ÖLÜ İLAN ETTİ

Rusya'nın Severodvinsk kentindeki 2 No'lu Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay, Aralık 2025'te meydana geldi. Akut tromboz nedeniyle hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki Galina Edakina'nın kalbi durdu. Hastaya yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale eden 29 yaşındaki anestezi ve yoğun bakım doktoru Oleg Gil, kadının hayatını kaybettiğini değerlendirerek ölümünü bildirdi.

Hastanın cenazesi morga kaldırıldı. Ancak yaklaşık iki saat sonra morg görevlisi, kadında yaşam belirtileri fark etti. Durumun hastaneye bildirilmesi üzerine doktor yeniden morga çağrıldı.

İDDİAYA GÖRE HATASINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN İLAÇ ENJEKTE ETTİ

Soruşturma makamlarının iddiasına göre morga gelen doktor, hastayı yeniden muayene etti. Ancak kadına acil müdahalede bulunmak yerine, daha önce yaptığı hatanın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla ölümüne neden olan bir ilaç enjekte etti.

Rus basınında yer alan haberlerde, hastaya propofol isimli güçlü bir anestezi ilacının uygulandığı öne sürüldü. Enjeksiyonun ardından 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11 AY SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hastanedeki görevine devam ettiği belirtilen doktor, yaklaşık 11 ay sonra, 18 Kasım 2026'da gözaltına alındı. Hakkında, savunmasız durumdaki bir kişiyi kasten öldürme suçlamasıyla ceza soruşturması başlatıldı.

Mahkeme, doktorun tutuklu yargılanmasına karar vererek iki ay süreyle cezaevine gönderilmesine hükmetti. Soruşturmanın Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütüldüğü, dosyanın üst düzey yetkililer tarafından da takip edildiği bildirildi.

DOKTORUN AVUKATI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Doktorun avukatı ise müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Savunma makamı, doktorun tüm tıbbi müdahaleleri mesleki görevleri ve sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleştirdiğini, uygulanan ilaç ile hastanın ölümü arasında doğrudan bir nedensellik bağı bulunmadığını savundu.

Kadının sağlık durumunun olay öncesinde de kritik olduğu ve doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, doktor hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmedi.