YENİ Parti Genel Merkezi önünde bomba paniği! Polis ekipleri sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da YENİ Parti Genel Merkezi önünde yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekibin sevk edildiği parti binasının çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.
YENİ Parti Genel Merkezi’nin önüne yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine parti binasının çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.
İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
YENİ Parti Genel Merkezi’nin önüne yönelik bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından genel merkez binasının çevresine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
İNCELEMEDE ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI
Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, ihbara ilişkin inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.