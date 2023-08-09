Melisa Özmen'in Doğum Günü Kutlaması

Yalıkavak Marina'da düzenlenen kutlamada Melisa Özmen'in yeni yaşına seçkin isimler katıldı. Ünlü baklavacı İmam Çağdaş tarafından gönderilen özel doğum günü baklavası da renk kattı. Melisa Özmen, partiye Paris Hilton tarzıyla katılarak dikkatleri üzerine çekti. Doğum günü sonrası Marmaris'e geçen sosyetik güzel, kendine ait otelde konaklamaya başladı.

Yalıkavak Marina'daki Nusret'te seçkin isimlerin katıldığı kutlamayla yeni yaşına giren Melisa Özmen'i mutlu gününde Tülay Özmen, Sema Çelebi, Nursel Arslan Sibel Vatandost Gül Ergi ve şarkıcı Kendi yalnız bırakmadı.

Melisa Özmen için hazırlanan 3 katlı görkemli doğum günü pastası kadar Gaziantep'in ünlü baklavacısı İmam Çağdaş tarafından yollanan "Happy Birthday Paris" yazılı özel doğum günü baklavası da kutlamaya renk kattı.

"Yerli Paris Hilton" olarak tanınan Melisa Özmen güzelliğiyle dikkat çekerken partiye katılanlar genç sosyetik için, "Paris değil Barbie" yorumu yaptı ve Barbie akımına gönderme yaptı. Paris Hilton'un giydiği kıyafetin aynısıyla partiye katılan Özmen, bu kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

3 aylık Bodrum tatilinin ardından doğum günü sonrası Marmaris'e geçen sosyetik güzel, İçmeler'de bulunan denize sıfır kendine ait oteline yerleşti.