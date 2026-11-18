ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin ana dosyadan ayrılan 9 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilerek, duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

Ankara'da Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana davadan ayrılan dosyada, 9 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş, tutuksuz sanık Gürsel Horat ve taraf avukatları katıldı.

'ARTIK BU DOSYADAN BIKTIK'

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Gürsel Horat, önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Horat'ın avukatı ise "Müvekkilim bu dava nedeniyle yaşadığı yerde mağdur olmuştur. İş durumu da zorlaşmıştır. Kafesini devretmek üzeredir. Biz artık bu dosyadan bıktık. Sürekli yeni bir şeylerin talep edilmesinden bıktık. Yeni bir rapor veya başka bir inceleme istemiyoruz" dedi. Avukat, müvekkilinin beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

'HELVA BİZİM EVİMİZDE KAVRULDU'

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, sanık avukatının sözlerine tepki göstererek, "Burada sıkıldıklarını söylüyorlar, biz sıkılmıyoruz. Neden sıkılmıyoruz biliyor musunuz? Çünkü o helva bizim evimizde kavruldu. Benim iki çocuğum, dayıları katledildiğinde ilkokula gidiyordu. Bugün liseye gidiyorlar. O gün küçücük çocuk olanlar bugün mahkeme salonundalar. Bakın bu çocuklara. Dayıları katledildiğinde ilkokuldaydılar. Sinan Ateş'in çocukları da küçücük çocuklardı. Babaları için ağladıklarında hiçbiri sıkılmadı. Benim annem 70 yaşının üzerinde. Kilometrelerce yol geliyoruz. Biz sıkılmıyoruz. Çünkü o helva bizim evimizde kavruldu. Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz. Bundan nasıl sıkılabiliriz" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Tutuksuz sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl ise telefon verilerinin tamamına ulaşamadıklarını belirterek, bilirkişi raporuna itiraz etti. Bingöl, raporu hazırlayan bilirkişinin soruşturma aşamasında da görev aldığını ileri sürerek, "Soruşturma aşamasında görev alan bir kişinin daha sonra aynı dosyada bilirkişi olarak rapor hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu savunuyoruz. Üstelik bilirkişi raporunda somut tespitler yerine tahminlere yer verilmiştir" dedi. Bingöl, bilirkişinin duruşmada dinlenilmesini ve diğer sanıklara ait telefonların da incelenmesini talep etti. Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin de bilirkişi raporunun hazırlanmasında hangi verilerin esas alındığının açıklanmasını ve Apple'dan gelen verilerin tamamının tarafların incelemesine açılmasını istedi. Ayrıca adli kontrol yükümlülüklerini ihlal eden sanıklar hakkında tutuklama, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise tedbirlerin ağırlaştırılması talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı