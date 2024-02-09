MasterChef Eslem Sena Yurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı

2018 yılında TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de mücadele eden ancak finali göremeden elenen Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllar içindeki değişimi gözler önüne serdi.

Yarışmadan istediği başarıya ulaşamayan Yurt, elendikten sonra Demet Akalın'ın aşçılığını yapmaya başladı. Şimdilerde ünlü isimlere yaptığı yemeklerle gündeme gelen genç aşçı, değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmadan sonra zayıflayan Yurt, koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı.

1998 yılında dünyaya gelen Eslem Sena Yurt, özel bir üniversitede gastronomi bölümünden mezun olmuştu.

İşte Eslem Sena Yurt'un yeni imajı...