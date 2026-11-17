Mersin Aydıncık'ta denize yuvarlanan beton mikserinin şoförü Onur Kara öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Aydıncık'ta denize yuvarlanan beton mikserinin şoförü Onur Kara (29) hayatını kaybetti. Yenikaş mevkisinde yoldan çıkıp denize yuvarlanan ve hurdaya dönen mikserdeki Kara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.
MERSİN'in Aydıncık ilçesinde denize yuvarlanan beton mikserinin şoförü Onur Kara (29), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş mevkisinde meydana geldi. Onur Kara yönetimindeki beton mikseri, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp uçurumdan denize yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçtaki Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.