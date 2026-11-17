Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki çalışma koşullarının değiştiğini ve sekreteryasının güçlendirildiğini açıkladı. Bakırhan, yürütülen sürecin dört aşamadan oluştuğunu belirterek ilk iki aşamanın tamamlandığını, üçüncü aşamanın sürdüğünü ve dördüncü aşamaya yaklaşıldığını söyledi.

"BUNU İLK DEFA SÖYLÜYORUZ"

Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yeni bir mekana geçtiğini belirten Bakırhan, çalışma koşullarına ilişkin ilk kez bilgi paylaştı. Bakırhan, "Öcalan'ın yeni yerine geçmesiyle birlikte çalışma koşulları değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Daha hızlı ve verimli çalışması için de sekreterya güçlendirildi. Bunu ilk defa söylüyoruz" dedi.

SÜRECİN DÖRT AŞAMASINI ANLATTI

İktidarla yürütülen sürecin hangi noktada olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, sürecin dört aşamadan oluştuğunu ifade etti. İlk aşamanın silahların susması ve çatışmaların sona ermesi olduğunu söyleyen Bakırhan, bu aşamanın gerçekleştiğini savundu. İkinci aşamanın diyalog ve müzakere zemininin oluşturulması olduğunu belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı, tüm olumsuzluklara rağmen görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Üçüncü aşamanın hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulması olduğunu ifade eden Bakırhan, Meclis'te komisyon kurulduğunu ve eksik de olsa bir yasanın kabul edildiğini söyledi. Dördüncü aşamanın ise demokratik siyasetin önünün açılması ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanması olduğunu belirten Bakırhan, "Yani ilk iki aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşamanın içindeyiz, dördüncü aşamanın da kapısındayız" ifadelerini kullandı.

"KAYYIMLARLA, GÖZALTILARLA SÜRECE ZARAR VERİRİZ"

Silahsızlanmanın ardından hukukun ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, kayyım uygulamaları, gözaltılar ve basına yönelik müdahaleleri eleştirdi. Bakırhan, "Barış sürecinde silahsızlanma oluyorsa silahların yerine hukuku ve siyaseti koymak gerekiyor. Barış, siyasi iklim normalleştikçe zemin kazanır. Bugün şahit olduğumuz gibi kayyımlarla, gözaltılarla, basını susturmakla bu sürece katkı değil, zarar veririz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi