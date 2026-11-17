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İlk bakışta rengârenk görünümüyle dikkat çeken bir kuş, yakından tanındığında ürkütücü bir canlıya dönüşüyor. Uçamıyor ancak saatte 50 kilometre hızla koşabiliyor. Yaklaşık 12 santimetrelik pençeleriyle güçlü darbeler indirebilen cassowary, doğanın en tehlikeli kuşları arasında gösteriliyor.

TARİH ÖNCESİ CANLILARI ANDIRAN GÖRÜNÜM

Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşayan cassowary, alışılmış kuş türlerinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Parlak mavi boynu, kırmızı deri çıkıntıları ve başındaki sert miğfer benzeri yapısıyla dikkat çeken hayvanın vücudu siyah, sert tüylerle kaplı.

Üç farklı türü bulunan cassowary, iki metreye ulaşabilen boyuyla dünyanın en büyük kuşları arasında yer alıyor. Özellikle dişileri erkeklerinden daha iri olabiliyor. Güney cassowary türünün dişilerinde ağırlık 76 kilograma kadar çıkabiliyor.

ASIL TEHLİKE AYAKLARINDA GİZLİ

Cassowary'yi ürkütücü kılan özelliği yalnızca görünüşü değil. Her ayağında üç parmak bulunan kuşun iç parmağındaki pençe yaklaşık 12 santimetre uzunluğa ulaşabiliyor.

Tehlike hissettiğinde güçlü bacaklarıyla sıçrayarak tekme atan hayvan, keskin pençelerini savunma aracı olarak kullanıyor. Bu saldırılar insanlarda derin yaralanmalara, kemik kırıklarına ve iç organ hasarlarına neden olabiliyor. Bu nedenle de, uzaktan hayli sevimli görünen kuşa doğanın Freddy Krueger'i deniyor.

Uçamamasına rağmen saatte yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşabilmesi de cassowary'yi karşılaşılması riskli hayvanlardan biri haline getiriyor.

İNSANLARIN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRILAR YAŞANDI

Cassowary'nin tehlikesi yalnızca teorik değil. Geçmişte yaşanan ölümcül saldırılar, bu kuşun neden dünyanın en tehlikeli türleri arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.

Guinness Dünya Rekorları'nın aktardığı bilgilere göre, 1926 yılında Avustralya'da bir genç cassowary saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

2019 yılında ise ABD'nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki Marvin Hajos, kendi arazisinde beslediği cassowary'nin saldırısına uğradı. Yere düşen Hajos, kuşun saldırısı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HER GÖRDÜĞÜNDE SALDIRMIYOR

Oldukça tehlikeli bir görünüme sahip olsa da cassowary, insanlara karşı sürekli saldırgan davranış sergileyen bir hayvan değil.

Queensland Çevre, Turizm, Bilim ve Yenilik Bakanlığına göre bu kuşlar genellikle kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, kışkırtıldıklarında veya köşeye sıkıştırıldıklarında saldırabiliyor.

Özellikle yumurtalarını, yavrularını ve yiyeceklerini korumaya çalışırken daha saldırgan davranışlar gösterebiliyorlar. İnsanların cassowaryleri beslemesi de hayvanların doğal davranışlarını değiştirebiliyor.

ORMANLARIN YENİLENMESİNDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR

Ölümcül olabilen pençeleriyle tanınan cassowary, yaşadığı ekosistem için de büyük önem taşıyor. Meyvelerle beslenen kuş, tükettiği meyvelerin tohumlarını dışkısıyla farklı bölgelere taşıyor.

Bu sayede tropikal ormanlarda bitki tohumlarının yayılmasına ve ormanların doğal yollarla yenilenmesine katkı sağlıyor.