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Kimi 50 yıllık eşine, kimi de çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

Magazin Haberleri

2022'yi acısıyla tatlısıyla geride bırakırken ünlü isimler sosyal medya hesabından yeni yıla dair güzel dileklerde bulunup sevdikleriyle paylaşım yaptı. İşte ünlü isimlerin 2023 paylaşımları.

"Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Ne güzeldin 2022, teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Herkese sevdikleriyle, sağlıklı , mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"2022 yılına teşekkür ederim. Çok güzel, çok özel anlar ve anılar ile bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz sürpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Erdim Ailesi mutlu yıllar diler"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"İyi ki gelmiş 2023 diyebilmek istiyorum! Hepimize, ülkemize, dünyamıza, yavrularımıza, hayvanlarımıza, doğamıza, özgürlüğümüze, umutlarımıza, hak ettiğimiz müjdeli haberlerimize ışık olsun bu yıl! Tanıdık tanımadık herkese en içten dileklerimizle sarılıyoruz! Kalbimizde dualarımızdasınız!"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

PINAR DENİZ

"Mutlu yıllar, Mutlu bir yıl olsun. Venedik"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"2023 aşkla gel"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Şükrediyorum sayende bir çok şeye daha hoş gel 2023 "

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Herkese iyi seneler"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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