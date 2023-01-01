Kimi 50 yıllık eşine, kimi de çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

"Herkese sevdikleriyle, sağlıklı , mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim."

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"2022 yılına teşekkür ederim. Çok güzel, çok özel anlar ve anılar ile bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz sürpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar."