Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu - Haberler

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Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da yapıldı. Birinci, Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu.

Dünya çapında trans kadınlar güzellik yarışması düzenlendi. Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Tayland'da düzenlenen yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Kolombiyalı Jasmine Jimenez'in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Tayland televizyonunda cumartesi günü canlı yayınlanan güzellik yarışması finalinde yarışmacılar gece elbiselerinin yanı sıra kendi ülkelerini temsil eden ulusal kostümlerle de sahneye çıktı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı" dedi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Yarışmadan önce yarışma organizatörleri tarafından yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi. Yarışmada ödülünü annesine adayan Ravena, "Kendi evime kabul edilmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en iyi hediye" dedi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Miss International Queen adıyla düzenlenen güzellik yarışması, 2004'ten beri düzenleniyor. Yarışma, 2021'de pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Ravena, tacın yanı sıra yaklaşık 12 bin 700 dolar para ödülü ve sponsorlardan hediyeler aldı.

İşte diğer adaylar;

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıVenezuela güzeli Sofia Salomon

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıVietnam güzeli Phung Truong Tran Dai

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıTayland güzeli Kwanlada Rungrojampa

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıPeru güzeli Javiera Arnillas Cartagena

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıPuerto Rico güzeli Catalina La Bella

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıMalezya güzeli Papai Cici

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıJaponya güzeli Yushin

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıGüney Kore güzeli Jin

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attıLaos güzeli Minladar Engmany

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Güzellik Yarışması Filipinler Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Esfeli safilin güruh ..

Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
mavii1989:

tüm pislikler bir araya toplanmış

Cevap Yaz 16 28 Yayından Kaldır
500
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