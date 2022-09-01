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Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Magazin Haberleri

25 yaşını geçen kız arkadaşları ile ilişkilerini bitirdiği için sürekli dalga geçilen Leonardo Di Caprio'nun 25 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile ayrıldığı haberleri çıktıktan birkaç saat sonra lüks bir yatta genç bir güzelle eğlendiği görüntüler yayınlandı. Görüntülerin Haziran ayına ait olduğu belirtildi.

Dünyaca yıldız oyuncu Leonardo Di Caprio aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile ayrıldığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun hemen başka bir güzelle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Yıldız oyuncunun 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile Haziran ayında yatta eğlendiği anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde Leonardo'nun, sevgilisi olduğu iddia edilen modelin önünde yürürken şapka ile yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Fransa'nın St. Tropez şehrinde çekilen fotoğrafların Dicaprio ve sevgilisinin gece kulübünden çıkıp yata doğru yürürken çekildiği iddia edildi.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

İngiliz Daily Mail gazetesi, Maria'nın Kaddafi'nin sağ kolu Massoud Abdelhafidin torunu olan 30 yaşındaki kocası Ahmed Masoud Abdelhafidden ayrıldıktan hemen sonra, Dicaprio ile buluşmak için Fransaya uçtuğunu iddia etti.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

İşte Leonardo'nun yeni gözdesi;

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Leonardo Di Caprio Fransa Magazin Haberler

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