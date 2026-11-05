Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye’de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazide yiyecek ararken görüntülendi. Akhisar Mahallesi’nde çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği karaleylek, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
İnegöl’de yaşayan vatandaşlar, doğada az rastlanan bir kuş türüyle karşılaştı. Arazide yiyecek arayan karaleylek, çevredekiler tarafından görüntülendi.
YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde bir karaleylek, arazide dolaşıp yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karaleyleğin bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.
YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAK DURUYOR
Bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, yerleşim alanlarından uzak yaşıyor. Sayılarının az olması ve insanlardan uzak durmaları nedeniyle karaleylekler nadiren görülebiliyor.